В Краснодарском крае построили магистральный нефтепровод Нововеличковская — Краснодар



В Краснодарском крае АО «Черномортранснефть» завершило строительство магистрального нефтепровода Нововеличковская — Краснодар для поставки сернистой нефти на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы. До этого данные нефтезаводы получали нефть цистернами. Запуск нефтепровода позволит снизить себестоимость переработки нефти и значительно разгрузит железную дорогу в Краснодарском крае.

Нефтепровод протяженностью 55 км обеспечит поставки сернистой нефти на НПЗ Краснодарского края в объеме 4,5 млн тонн в год с возможностью расширения до 9 млн тонн в год.

Для обслуживания нового участка построены три узла запорной арматуры и две камеры приема-пуска средств очистки диагностики (СОД). На нефтеперекачивающей станции «Нововеличковская» возведена магистральная насосная станция НПС-3 и ряд сопутствующих объектов инфраструктуры.

Новые объекты перед подключением прошли гидроиспытания, были проверены на прочность и герметичность. Все сварные швы исследованы на наличие дефектов. Всего в работе на объектах были задействованы 135 человек и 40 единиц техники.

Краснодарский край, Южный федеральный округ