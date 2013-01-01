В Краснодарском крае построили крупное фруктохранилище при яблоневых садах Горячего Ключа



В городе-курорте Горячий ключ Краснодарского края компания «Мостагро» построила и ввела в эксплуатацию новое современное фруктохранилище мощностью единовременного хранения продукции 1,5 тыс. тонн. Хозяйство также расширяет территорию яблочных садов.

Общая площадь хранилища - 2,2 тыс. кв. метров. В рамках проекта также построен цех сортировки продукции. Здесь же оборудована столовая, подготовлены душевые, туалеты и раздевалки для персонала.

В этом году хозяйство «Мостагро» собрало рекордный урожай яблок - 5 тыс. тонн. Рост сбора урожая более чем на 2 тыс. тонн связывают с улучшениями условий труда и благоприятными погодными условиями.

На территории хозяйства осенью 2019 года также заложили еще один яблоневый сад площадью 18,5 гектаров. Ранними и среднепоздними сортами планируется засадить еще не менее 20 гектаров земли.

Краснодарский край, Южный федеральный округ