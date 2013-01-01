В Краснодарском крае открыли крупный распределительный центр плодоовощной продукции
Янв 24
В Каневском районе Краснодарского края начал работу распределительный центр плодоовощной продукции, построенный на базе местного агрохолдинга. В проект инвестировано 180 млн рублей, создано 120 рабочих мест.
Новый распределительный центр включает овощехранилища с холодильным оборудованием и фасовочные линии. Мощность производства – порядка 32 тыс. тонн овощей и фруктов в год.
Продукцию на хранение и распределение поставляют не только местные фермеры, но и сельхозпроизводители из соседних районов. Отсюда овощи поступают в торговые сети края.
В 2020 году в Каневском районе продолжится реализация трех инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства общей стоимостью более 4 млрд рублей. В результате их реализации будет создано 165 рабочих мест.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
24 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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