В Краснодарском крае открыли крупный распределительный центр плодоовощной продукции



В Каневском районе Краснодарского края начал работу распределительный центр плодоовощной продукции, построенный на базе местного агрохолдинга. В проект инвестировано 180 млн рублей, создано 120 рабочих мест.

Новый распределительный центр включает овощехранилища с холодильным оборудованием и фасовочные линии. Мощность производства – порядка 32 тыс. тонн овощей и фруктов в год.

Продукцию на хранение и распределение поставляют не только местные фермеры, но и сельхозпроизводители из соседних районов. Отсюда овощи поступают в торговые сети края.

В 2020 году в Каневском районе продолжится реализация трех инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства общей стоимостью более 4 млрд рублей. В результате их реализации будет создано 165 рабочих мест.

Краснодарский край, Южный федеральный округ