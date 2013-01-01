В Краснодарском крае начали реконструкцию трассы Краснодар – Ейск за 5,1 млрд рублей по нацпроекту
Мар 12
В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась реконструкция участка автодороги Краснодар – Ейск в районе г. Тимашевска. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 5,1 млрд рублей. Будет обустроено 11 км дороги 1 категории. Работы планируется завершить в 2023 году.
Трасса будет расширена до четырех полос от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. В настоящее время автодорога имеет четыре полосы движения только на участках от Краснодара до станицы Новотитаровской, а также от Медведовской до Тимашевска. На остальных участках дорога двухполосная.
В курортный сезон и во время уборки урожая по этой автодороге наблюдается затрудненное движение. Предполагается, что после реконструкции дорога на всем протяжении от Краснодара до Тимашевска станет автомагистралью 1 категории.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
12 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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