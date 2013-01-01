В Краснодарском крае начали реконструкцию трассы Краснодар – Ейск за 5,1 млрд рублей по нацпроекту



В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась реконструкция участка автодороги Краснодар – Ейск в районе г. Тимашевска. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 5,1 млрд рублей. Будет обустроено 11 км дороги 1 категории. Работы планируется завершить в 2023 году.

Трасса будет расширена до четырех полос от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. В настоящее время автодорога имеет четыре полосы движения только на участках от Краснодара до станицы Новотитаровской, а также от Медведовской до Тимашевска. На остальных участках дорога двухполосная.

В курортный сезон и во время уборки урожая по этой автодороге наблюдается затрудненное движение. Предполагается, что после реконструкции дорога на всем протяжении от Краснодара до Тимашевска станет автомагистралью 1 категории.

Краснодарский край, Южный федеральный округ