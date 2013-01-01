В Краснодарском крае начали работу по реконструкции полигона ТКО за 1,5 млрд рублей



В Краснодарском крае начата масштабная работа по созданию современной инфраструктуры в сфере утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В примыкающем к г. Краснодару хуторе Копанском на месте мусорной свалки начинают строить современный комплекс по переработке отходов. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, будет создано 78 рабочих мест.

Проектом предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса с линиями сортировки и компостирования органических отходов. Существующую городскую свалку мусора полностью модернизируют и доведут до стандартов современных полигонов ТКО с соблюдением всех санитарно-защитных норм.

Линии сортировки будут созданы на всех полигонах, которые в ближайшее время построят или реконструируют в крае. Кроме Краснодара, в ближайшее время в Кореновском районе мусорный полигон будет приведен в соответствие с требованиями Росприроднадзора.

Сейчас в большинстве муниципалитетов на Кубани мусор складируется преимущественно на нелицензированных свалках, которые не соответствуют требованиям хранения и утилизации ТКО. На сегодняшний день в регионе с населением более 6 млн человек только 12 мусорных полигонов отвечают нормам экологической безопасности.

Краснодарский край, Южный федеральный округ