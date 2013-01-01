В Краснодарском крае модернизировали крупный животноводческий комплекс в колхозе-рекордсмене



В Щербиновском районе Краснодарского края модернизировали животноводческий комплекс сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Знамя Ленина». Общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей. Создано 50 рабочих мест. К своему 90-летнему юбилею колхоз подошел с рекордом по надоям молока – 100 тонн в сутки.

В хозяйстве провели максимальную реконструкция молочно-товарной фермы: построен и пущен в эксплуатацию ряд павильонов и летних площадок для содержания животных, закуплено современное доильное и холодильное оборудование.

Если раньше животные содержались в помещениях, где на одну голову приходилось 3-5 кв. метров, то теперь на каждую корову отведено 18-20 метров. В новых помещениях установили современное оборудование, позволяющее контролировать физиологическое состояние животных, автоматизировать процессы уборки, кормления, доения.

В рамках реализации проекта приобрели и установили инновационную систему управления стадом DelPro, которая обеспечивает полный контроль над всеми технологическими процессами.

На сегодняшний день на ферму завезено более 700 голов крупного рогатого скота. В целом поголовье хозяйства составляет 13,5 тыс. голов КРС, из них 3,9 тысячи – дойное стадо. Колхоз производит 34 тыс. тонн молока и 2,5 тыс. тонн говядины в год.

Краснодарский край, Южный федеральный округ