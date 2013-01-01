Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АВГ, 11:34 МСК
USD (ЦБ)    65,2030
EUR (ЦБ)    73,0730

07 АВГ, 11:34 МСК
USD (ЦБ)    65,2030
EUR (ЦБ)    73,0730

В Краснодарском крае чаеводы из Сочи завоевали высшую награду на дегустационном конкурсе в Лондоне

Авг 7
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае чаеводы из Сочи завоевали высшую награду на дегустационном конкурсе в Лондоне

Мацестинская чайная фабрика (Сочи, Краснодарский край) второй год подряд принимала участие в международном конкурсе Great Taste в Лондоне и стала единственным российским производителем, получившим награды. По итогам конкурса краснодарский чай ручного сбора завоевал высшую оценку - «три звезды».
В рамках масштабных международных соревнований, которые длились 65 дней, дегустацию проводили свыше 500 судей. Рестораторы, шеф-повара, сомелье и ресторанные критики «вслепую» оценивали около 13 тысяч продуктов и напитков более чем из 100 стран мира. Судейство проходило в штаб-квартире Британской Гильдии Высококачественных продуктов в Гиллингеме и в Лондоне. Чай оценивался специализированных испытательных центрах.

Производители группы «Мацеста чай» представили судьям четыре вида чая в категории элитной продукции. Черный ручного сбора, получивший «три звезды», был признан «необычайно вкусным» (extraordinarily tasty) и заслужил следующую характеристику экспертов: «Превосходный лист дает насыщенный настой медного цвета, с солодовым, медовым ароматом с легким намеком на бергамот. Вкус сливочный, сохраняющий яркость, нежный и в то же время плотный».

Еще три позиции элитной продукции мацестинских чаеводов завоевали по одной «звезде», что, по словам главы группы компаний «Мацеста чай» Константина Туршу, «также является значительным достижением, так как в данной категории эта оценка оказалась высшей».

«Эта победа кажется фантастической ввиду не очень благоприятных погодных условий этой весной, – прокомментировал Константин Туршу. – Но мы прилагаем все усилия, чтобы при любых обстоятельствах наша продукция имела отличное качество. Каждая награда – это свидетельство того, что чай, выращенный на краснодарской земле, оценивается международными экспертами даже выше, чем продукты стран, исторически производящих чай и имеющих климатические преимущества».

*Международный конкурс Great Taste создан для поддержки и популяризации высококачественной продукции по всему миру. Оценки этой группы экспертов являются самой надежной аккредитацией в области натуральных продуктов питания.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
7 Авг:
7 Авг:
7 Авг:
Центральный федеральный округ:
7 Авг:
7 Авг:
6 Авг:
РОССИЯ:
6 Авг:
6 Авг:
6 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?
Наука и технологии

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости
События и факты

Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население

Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
Исследования

«Смотреть в оба». Какой зеркальный ответ выходу США из ДРСМД готовят Россия и Китай?

«Смотреть в оба». Какой зеркальный ответ выходу США из ДРСМД готовят Россия и Китай?
Политика

Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?

Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Экономика

Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику

Юные азербайджанские актеры покоряют российскую публику
Культура

Узнай, страна

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

В Саратовской области начали строительство современного мясокомбината за 1,2 млрд рублей

В Саратовской области начали строительство современного мясокомбината за 1,2 млрд рублей

В Крыму запустили новый логокомплекс и роботизированную линию на пивобезалкогольном комбинате

В Крыму запустили новый логокомплекс и роботизированную линию на пивобезалкогольном комбинате

Новости дня

11:09 Украина задолжала СНГ порядка 300 миллионов рублей Украина задолжала СНГ порядка 300 миллионов рублей
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
10:17 В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ
09:35 Украина готовится к боевым действиям в Донбассе Украина готовится к боевым действиям в Донбассе
08:52 Задержан вероятный убийца Михаила Круга Задержан вероятный убийца Михаила Круга
08:08 Киев хочет заменить российское топливо на белорусское Киев хочет заменить российское топливо на белорусское
07:26 Петр Порошенко вернулся на Украину, ночью Петр Порошенко вернулся на Украину, ночью
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
06 АВГ, 23:02 Сильные дожди ожидаются в Москве 9 августа Сильные дожди ожидаются в Москве 9 августа

Узнай, страна!

11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
11:20 В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter