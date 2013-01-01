В Краснодарском крае чаеводы из Сочи завоевали высшую награду на дегустационном конкурсе в Лондоне



Мацестинская чайная фабрика (Сочи, Краснодарский край) второй год подряд принимала участие в международном конкурсе Great Taste в Лондоне и стала единственным российским производителем, получившим награды. По итогам конкурса краснодарский чай ручного сбора завоевал высшую оценку - «три звезды».

В рамках масштабных международных соревнований, которые длились 65 дней, дегустацию проводили свыше 500 судей. Рестораторы, шеф-повара, сомелье и ресторанные критики «вслепую» оценивали около 13 тысяч продуктов и напитков более чем из 100 стран мира. Судейство проходило в штаб-квартире Британской Гильдии Высококачественных продуктов в Гиллингеме и в Лондоне. Чай оценивался специализированных испытательных центрах.

Производители группы «Мацеста чай» представили судьям четыре вида чая в категории элитной продукции. Черный ручного сбора, получивший «три звезды», был признан «необычайно вкусным» (extraordinarily tasty) и заслужил следующую характеристику экспертов: «Превосходный лист дает насыщенный настой медного цвета, с солодовым, медовым ароматом с легким намеком на бергамот. Вкус сливочный, сохраняющий яркость, нежный и в то же время плотный».

Еще три позиции элитной продукции мацестинских чаеводов завоевали по одной «звезде», что, по словам главы группы компаний «Мацеста чай» Константина Туршу, «также является значительным достижением, так как в данной категории эта оценка оказалась высшей».

«Эта победа кажется фантастической ввиду не очень благоприятных погодных условий этой весной, – прокомментировал Константин Туршу. – Но мы прилагаем все усилия, чтобы при любых обстоятельствах наша продукция имела отличное качество. Каждая награда – это свидетельство того, что чай, выращенный на краснодарской земле, оценивается международными экспертами даже выше, чем продукты стран, исторически производящих чай и имеющих климатические преимущества».

*Международный конкурс Great Taste создан для поддержки и популяризации высококачественной продукции по всему миру. Оценки этой группы экспертов являются самой надежной аккредитацией в области натуральных продуктов питания.

Краснодарский край, Южный федеральный округ