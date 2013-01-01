Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ЯНВ, 10:30 МСК
USD (ЦБ)    61,2340
EUR (ЦБ)    68,0555

10 ЯНВ, 10:30 МСК
USD (ЦБ)    61,2340
EUR (ЦБ)    68,0555
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

В Краснодаре запустили первое в регионе роботизированное производство деталей для сельхозтехники

Янв 10
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодаре запустили первое в регионе роботизированное производство деталей для сельхозтехники

В Краснодаре на предприятии «БДТ-АГРО», где производят более 350 моделей почвообрабатывающей техники, запустили первую в Краснодарском крае роботизированную линию по штамповке дисков для дисковых борон. Реализация импортозамещающего проекта позволит полностью отказаться от зарубежных поставок этих деталей. За счёт роботизации производственного процесса затраты на выпуск и транспортировку борон снизятся в два-три раза.
Ключевая деталь дисковых борон — гладкие диски или диски с вырезами, собранные в батареи. Во время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят ее и перемешивают.

По технологии, разработанной специалистами компании, диски разогреваются не от газа, как обычно, а от электроэнергии, что делает их обслуживание более удобным.

Ранее диски для борон предприятие «БДТ-АГРО» закупало в Италии и Испании, теперь сможет производить их самостоятельно.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
10 Янв:
10 Янв:
10 Янв:
Центральный федеральный округ:
10 Янв:
9 Янв:
9 Янв:
РОССИЯ:
9 Янв:
9 Янв:
9 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Беглые капиталы. Сколько денег уходит из России и как их пытаются вернуть?

Беглые капиталы. Сколько денег уходит из России и как их пытаются вернуть?
Экономика

«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия?

«Турецкий поток» лишит Украину миллионов долларов. Что приобретет Россия?
Экономика 1

«Хоть как запустим». Как Россия достроит «Северный поток – 2» своими силами

«Хоть как запустим». Как Россия достроит «Северный поток – 2» своими силами
События и факты 4

Войны не будет. Почему Трамп не объявил войну Ирану после ракетных ударов?

Войны не будет. Почему Трамп не объявил войну Ирану после ракетных ударов?
Политика

In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?

In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?
Экономика

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?
События и факты

Узнай, страна

Из Калининграда отправили в межокеанский переход второй траулер-сейнер, построенный для Камчатки

Из Калининграда отправили в межокеанский переход второй траулер-сейнер, построенный для Камчатки

В Томске ученые разработали новый метод сварки алюминиевых деталей самолетов и космических кораблей

В Томске ученые разработали новый метод сварки алюминиевых деталей самолетов и космических кораблей

В Новосибирской области увеличили установленную мощность Новосибирской ГЭС

В Новосибирской области увеличили установленную мощность Новосибирской ГЭС

В Калужской области приступили к испытаниям первого тепловоза, работающего на метане

В Калужской области приступили к испытаниям первого тепловоза, работающего на метане

Новости дня

10:00 Эксперты рассказали о причинах аномального тепла в России Эксперты рассказали о причинах аномального тепла в России
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:41 Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения украинского Boeing Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения украинского Boeing
07:26 В России появились два новых долларовых миллиардера В России появились два новых долларовых миллиардера
09 ЯНВ, 23:34 Морская лисица – древнейшая хрящевая рыба Морская лисица – древнейшая хрящевая рыба
09 ЯНВ, 23:03 В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране
09 ЯНВ, 22:47 Увеличение количества нейронов улучшает обучение и память Увеличение количества нейронов улучшает обучение и память
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09 ЯНВ, 21:44 Ученые назвали упражнение, которое ведет к долголетию Ученые назвали упражнение, которое ведет к долголетию

Узнай, страна!

10:27 Из Калининграда отправили в межокеанский переход второй траулер-сейнер, построенный для Камчатки Из Калининграда отправили в межокеанский переход второй траулер-сейнер, построенный для Камчатки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
09 ЯНВ, 12:33 В Москве прошла Рождественская благотворительная елка В Москве прошла Рождественская благотворительная елка
08 ЯНВ, 00:20 ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter