В Краснодаре запустили первое в регионе роботизированное производство деталей для сельхозтехники



В Краснодаре на предприятии «БДТ-АГРО», где производят более 350 моделей почвообрабатывающей техники, запустили первую в Краснодарском крае роботизированную линию по штамповке дисков для дисковых борон. Реализация импортозамещающего проекта позволит полностью отказаться от зарубежных поставок этих деталей. За счёт роботизации производственного процесса затраты на выпуск и транспортировку борон снизятся в два-три раза.

Ключевая деталь дисковых борон — гладкие диски или диски с вырезами, собранные в батареи. Во время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят ее и перемешивают.

По технологии, разработанной специалистами компании, диски разогреваются не от газа, как обычно, а от электроэнергии, что делает их обслуживание более удобным.

Ранее диски для борон предприятие «БДТ-АГРО» закупало в Италии и Испании, теперь сможет производить их самостоятельно.

Краснодарский край, Южный федеральный округ