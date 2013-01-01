В Краснодаре запустили первое в регионе роботизированное производство деталей для сельхозтехники
Янв 10
В Краснодаре на предприятии «БДТ-АГРО», где производят более 350 моделей почвообрабатывающей техники, запустили первую в Краснодарском крае роботизированную линию по штамповке дисков для дисковых борон. Реализация импортозамещающего проекта позволит полностью отказаться от зарубежных поставок этих деталей. За счёт роботизации производственного процесса затраты на выпуск и транспортировку борон снизятся в два-три раза.
Ключевая деталь дисковых борон — гладкие диски или диски с вырезами, собранные в батареи. Во время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят ее и перемешивают.
По технологии, разработанной специалистами компании, диски разогреваются не от газа, как обычно, а от электроэнергии, что делает их обслуживание более удобным.
Ранее диски для борон предприятие «БДТ-АГРО» закупало в Италии и Испании, теперь сможет производить их самостоятельно.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
10 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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