В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона»



В рамках подписанного в 2015 году с администрацией Краснодарского края соглашения в проект, который обеспечит надежное энергоснабжение и развитие миллионного города, ПАО «ФСК ЕЭС» было инвестировано 2,7 млрд. рублей.

Энергообъект открытого типа был построен на площадке 5 гектар за два года. Практически все оборудование, установленное на новой подстанции - российского производства. Автотрансформаторы, элегазовые выключатели, шкафы с микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики произведены на предприятиях в разных регионах страны. Подстанция оснащена современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

Для присоединения нового объекта к объединённой энергосистеме Юга была разрезана существующая линия 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат» и заведена на территорию объекта. Общая протяжённость двух вновь образованных линий 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Восточная Промзона» и «Восточная Промзона — Витаминкомбинат» составляет 4,6 и 19,6 км соответственно.

Ввод в эксплуатацию новой подстанции мощностью 560 МВА позволит реализовать проект по строительству индустриального парка «Восточная Промзона» в пригороде Краснодара, создаст дополнительные инфраструктурные возможности для социально-экономического развития всего региона.

Прямо в день открытия «Восточной промзоны» правительство Краснодарского края и ПАО «ФСК ЕЭС» подписали соглашение о строительстве еще одного энегообъекта - подстанции 220 киловольт «Новая», которая будет питать центр и западную часть Краснодара, где сегодня активно ведется строительство новых жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры.

Согласно расчетам, включенным в программу развития ЕЭС России, в 2018-2024 годах в регионе ожидается рост электропотребления в среднем на 2,4% в год – то есть почти вдвое выше среднероссийских показателей.

Краснодарский край, Южный федеральный округ