В Краснодаре возобновили строительство крупнейшего в ЮФО бассейнового комплекса за 4,5 млрд рублей
Дек 16
Городская Дума Краснодара внесла изменения в генплан города: земельный участок площадью 216 га закрепили для продолжения приостановленного в 2016 году строительства спортивно-социального кластера. Бассейновый комплекс в столице Краснодарского края станет самым крупным в ЮФО. Он сможет принимать не только краевые и межрегиональные мероприятия, но и международные. Инвестиции в завершающий этап строительства составят 4,5 млрд рублей.
На объект уже вышли строительные бригады. На данный момент они очистили существующие металлоконструкции от пришедшего в негодность покрытия и залили железобетонный каркас. До конца года планируется накрыть кровлю, проложить внутренние сети.
Инфраструктура комплекса будет включать большой 50-метровый бассейн с новейшими технологиями учета времени для проведения соревнований олимпийского уровня, а также детский бассейн и взрослый бассейн с вышками, где будут проводится тренировки по синхронному плаванию и другим водным видам спорта.
Кроме того, на территории спорткомплекса планируют построить школу-интернат на 500 мест для детей-спортсменов. Объекты планируется открыть в 2021 году.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
16 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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