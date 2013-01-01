В Краснодаре возобновили строительство крупнейшего в ЮФО бассейнового комплекса за 4,5 млрд рублей



Городская Дума Краснодара внесла изменения в генплан города: земельный участок площадью 216 га закрепили для продолжения приостановленного в 2016 году строительства спортивно-социального кластера. Бассейновый комплекс в столице Краснодарского края станет самым крупным в ЮФО. Он сможет принимать не только краевые и межрегиональные мероприятия, но и международные. Инвестиции в завершающий этап строительства составят 4,5 млрд рублей.

На объект уже вышли строительные бригады. На данный момент они очистили существующие металлоконструкции от пришедшего в негодность покрытия и залили железобетонный каркас. До конца года планируется накрыть кровлю, проложить внутренние сети.

Инфраструктура комплекса будет включать большой 50-метровый бассейн с новейшими технологиями учета времени для проведения соревнований олимпийского уровня, а также детский бассейн и взрослый бассейн с вышками, где будут проводится тренировки по синхронному плаванию и другим водным видам спорта.

Кроме того, на территории спорткомплекса планируют построить школу-интернат на 500 мест для детей-спортсменов. Объекты планируется открыть в 2021 году.

Краснодарский край, Южный федеральный округ