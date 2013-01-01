В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области
Апр 8
В Краснодаре на «Южном заводе тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) изготовили, успешно провели испытания и подготовили к отгрузке заказчику в Екатеринбург одностоечный токарно-карусельный станок последнего поколения. На новом оборудовании будут обрабатываться детали особой сложности из черных и цветных металлов для нужд энергетического машиностроения Урала и Сибири.
ЮЗТС входит в перечень организаций, деятельность которых допустима в период карантинных мероприятий, связанных с мерами по недопущению распространения коронавируса, поэтому завод продолжает работу.
Сейчас в производстве находится 16 станков и обрабатывающих центров. Всего за прошлый и начало этого года ЮЗТС изготовил 14 станков, три из которых отгрузили за границу — на Кубу и в Латвию.
Заказчики кубанского оборудования — промышленные предприятия из центральной России, Урала, Сибири, Санкт-Петербурга. В настоящее время на стадии подписания находятся более десяти контрактов.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
8 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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