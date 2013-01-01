В Краснодаре расширили производство на предприятии по выпуску источников тока для авиации и космоса



В г. Краснодаре на ПАО «Сатурн» — высокотехнологичном предприятии, специализирующемся на разработках и производстве физических и химических источников тока для космических аппаратов, запущен новый цех по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей для авиационных двигателей. Инвестиции в проект составили около 230 млн рублей. Серийное производство продукции начнется в первом квартале 2020 года.

Компания «Сатурн» планирует ежегодно выпускать не менее 200 литий-ионных батарей, что позволит покрыть 15% внутреннего спроса. Российский рынок аккумуляторов для авиационных двигателей составляет порядка 1300 аккумуляторных батарей в год.

В настоящее время в российской авиации применяются два устаревших типа аккумуляторов: никель-кадмиевые и серебряно-цинковые, которые дороги в производстве и имеют довольно низкие эксплуатационные характеристики. Применение новых литий-ионных батарей, которые обладают более высокой удельной энергией и дольше служат, позволит снизить эксплуатационные затраты вдвое.

Основными потребителями продукции станут отечественные и зарубежные авиастроительные и авиаремонтные предприятия, а также организации, эксплуатирующие авиационную технику.

ПАО «Сатурн» — разработчик и производитель солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры и комплектных автономных фотоэлектрических систем энергоснабжения.

Предприятие, участвуя в таких масштабных космических программах как «ГЛОНАСС», МКС, «Луна-Ресурс», «Цифровая Земля» и др., обеспечивает половину потребностей госкорпорации «Роскосмос» в солнечных и полностью — в аккумуляторных батареях.

Краснодарский край, Южный федеральный округ