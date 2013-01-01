В Краснодаре пройдут занятия Австрийской Высшей Школы Этикета
Участники мастер-классов приобретут теоретические и практические знания по нескольким направлениям: элегантность манер, светская беседа, деловой этикет и столовый этикет, а по окончании мастер-классов получат сертификат Австрийской Высшей Школы Этикета.
Программа включает занятия как для взрослых, так и для подростков.
Ознакомиться с программой мастер-классов можно на сайте организатора http://www.mobile-expo.net/m/objects/event_AHSE/.
Для справки:
Австрийская Высшая Школа Этикета (Austrian Higher School of Etiquette ) была основана в 1867 году под патронажем императрицы Елизаветы Баварской (Sisi, Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern) и является одним из важнейших образовательных центров, специализирующихся на профессиональном образовании в сфере творческих и гуманитарных дисциплин по передовым международным образовательным программам в области искусства, дизайна и этикета.
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