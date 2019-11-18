В Краснодаре подготовились к полному переносу производства зерноуборочных комбайнов CLAAS в Россию
Фев 13
Краснодарский завод «КЛААС» в рамках программы локализации и модернизации производства завершил подготовительные работы к началу выпуска зерноуборочных комбайнов Tucano-320. Завод станет единственной производственной площадкой для изготовления популярной модели комбайна, что откроет возможности роста объема производства и увеличения экспорта. Впервые на европейский рынок будут поставляться комбайны CLAAS российского производства.
Серийное производство зерноуборочных комбайнов Tucano-320 в Краснодаре планируется начать в апреле. По предварительным прогнозам, объем производства составит до 250 комбайнов в год.
Первые два года эта компактная модель комбайна, востребованная в основном небольшими фермерскими хозяйствами, будет производиться в Германии и России параллельно. Затем в Краснодаре продолжат выпускать весь модельный ряд зерноуборочных комбайнов Tucano, включая новую модель.
В качестве эксклюзивного производителя Tucano краснодарский завод «КЛААС», помимо поставок на российский рынок, будет экспортировать данную модель во все аграрные регионы мира.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
13 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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