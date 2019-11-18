В Краснодаре подготовились к полному переносу производства зерноуборочных комбайнов CLAAS в Россию



Краснодарский завод «КЛААС» в рамках программы локализации и модернизации производства завершил подготовительные работы к началу выпуска зерноуборочных комбайнов Tucano-320. Завод станет единственной производственной площадкой для изготовления популярной модели комбайна, что откроет возможности роста объема производства и увеличения экспорта. Впервые на европейский рынок будут поставляться комбайны CLAAS российского производства.

Серийное производство зерноуборочных комбайнов Tucano-320 в Краснодаре планируется начать в апреле. По предварительным прогнозам, объем производства составит до 250 комбайнов в год.

Первые два года эта компактная модель комбайна, востребованная в основном небольшими фермерскими хозяйствами, будет производиться в Германии и России параллельно. Затем в Краснодаре продолжат выпускать весь модельный ряд зерноуборочных комбайнов Tucano, включая новую модель.

В качестве эксклюзивного производителя Tucano краснодарский завод «КЛААС», помимо поставок на российский рынок, будет экспортировать данную модель во все аграрные регионы мира.

Краснодарский край, Южный федеральный округ