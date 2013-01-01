В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом



В столицу Краснодарского края в рамках всероссийского благотворительного проекта телекомпании НТВ с двухдневным визитом приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В программу его пребывания в Краснодаре входит посещение нескольких социальных учреждений и проведение предновогодних мероприятий.

Благотворительная группа посетила детскую краевую больницу, коррекционный интернат № 1 и семью, в которой воспитывают семерых детей. В Городском саду состоялся большой праздник для краснодарцев.

Акция «Путешествие Деда Мороза» проходит в четвертый раз. За это время он проехал более 40 тысяч километров, побывал в различных социальных учреждениях и посетил более 200 семей. При этом детям Дед Мороз подарил порядка 300 тонн подарков.

Планируется, что за время нынешней акции Дед Мороз посетит 28 городов России. Путешествие началось в ноябре с Красноярска, а закончится в Москве в конце декабря.

Краснодарский край, Южный федеральный округ