В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом
Дек 11
В столицу Краснодарского края в рамках всероссийского благотворительного проекта телекомпании НТВ с двухдневным визитом приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В программу его пребывания в Краснодаре входит посещение нескольких социальных учреждений и проведение предновогодних мероприятий.
Благотворительная группа посетила детскую краевую больницу, коррекционный интернат № 1 и семью, в которой воспитывают семерых детей. В Городском саду состоялся большой праздник для краснодарцев.
Акция «Путешествие Деда Мороза» проходит в четвертый раз. За это время он проехал более 40 тысяч километров, побывал в различных социальных учреждениях и посетил более 200 семей. При этом детям Дед Мороз подарил порядка 300 тонн подарков.
Планируется, что за время нынешней акции Дед Мороз посетит 28 городов России. Путешествие началось в ноябре с Красноярска, а закончится в Москве в конце декабря.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
11 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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