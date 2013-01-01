В Краснодар отправлен первый трехсекционный трамвай по программе обновления гортранспорта за ₽3 млрд



В Краснодаре начато масштабное обновление общественного транспорта краевого центра. Всего в 2019-2021 годах на эти цели из бюджета региона выделено 3 млрд рублей. Четыре трехсекционных вагона прибудут в город до конца декабря. Первый из них уже отправлен из Челябинской области и ожидается в ближайшие дни.

Изготовленные для Краснодара Усть-Катавским вагоностроительным заводом трехсекционные трамваи оснащены системой кондиционирования, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, оборудованием для людей с ограниченными возможностями, Wi-Fi и USB-разъемами, мультимедийными системами информирования пассажиров, функцией автономного хода на расстоянии до 500 метров.

Максимальная вместимость такого трамвая — 303 пассажира. Он состоит из трех сообщающихся частей. С начала года Усть-Катавский вагоностроительный завод поставил в Краснодар 31 односекционный трамвайный вагон, из которых 26 уже вышли на линии.

В текущем году Краснодар получает 47 новых трамваев и троллейбусов — значительно больше, чем за последние десять лет. На долю трамвайного парка приходится половина общего объема пассажирских перевозок в столице Краснодарского края.

Краснодарский край, Южный федеральный округ