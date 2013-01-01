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В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА Мантурово»

Ноя 30
Москва Центральный федеральный округ
В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА Мантурово»

Деревообрабатывающая компания «СВЕЗА» инвестировала около 1,5 млрд рублей в создание на своем предприятии автономной малой теплоэлектроцентрали тепловой мощностью 36 МВт и электрической мощностью 4 МВт.
Этот проект получил престижную индустриальную премию Lesprom Awards 2018, победив в номинации «Зеленая энергия».

Запуск мини-ТЭЦ позволит деревообрабатывающему комбинату «СВЕЗА Мантурово» перейти к экономике замкнутого цикла за счет переработки отходов основного производства для генерации собственной тепловой и электрической энергии.Планируется, что с вводом в эксплуатацию собственной ТЭЦ производительность комбината увеличится на 20 тыс. кубометров готовой продукции в год. При этом сократятся издержки производства, снизится негативное воздействие на окружающую среду.

«СВЕЗА-Мантурово» сегодня производит около 30 процентов всей выпускаемой в регионе фанеры и обеспечивает рабочие места для 650 человек.

Создание собственной мини-ТЭЦ на комбинате «СВЕЗА-Мантурово» — часть инвестиционной программы, которую реализует руководство компании при поддержке региональных властей.

В августе этого года между руководством компании и администрацией Костромской области было заключено соглашение, на основании которого предприятие получит на срок окупаемости проекта региональные льготы в размере около 60 млн. рублей. При этом поступления в бюджетную систему за время реализации проекта превысят 2,7 млрд рублей.

Генеральный директор компании Анатолий Фришман отметил, что для группы «СВЕЗА» Костромская область» является приоритетной для инвестирования. На территории региона расположено два крупных предприятия холдинга и на каждом из них регулярно проходит техническое обновление.

Костромская область, Центральный федеральный округ



 
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