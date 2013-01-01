В Костромской области запущено в эксплуатацию новое сыродельное предприятие



В Костроме состоялось открытие нового молокоперерабатывающего предприятия ООО «Костромские сыры». Ежемесячно здесь будут выпускать более 10 тонн высококачественных традиционных сыров. Инвестиции в проект составили 70 млн рублей.

Для запуска производственных линий приобретено оборудование российского и итальянского производства. Новый сырзавод специализируется на производстве натуральных сыров по классическим рецептурам и технологиям традиционного костромского сыроделия. Уже выпущена первая партия сыров «Бофор», «Раклет», «Костромской пармезан», «Костромской чеддер» и «Костромской маасдам».

Свежее молоко для производства сыров поставляется из аграрных хозяйств региона. В планах предприятия - увеличение объемов закупок молока у местных ферм до 14 тонн в сутки. Это позволит не только увеличить объемы производства сыров, но и гарантирует сельхозорганизациям Костромской области постоянный рынок сбыта молока.

Костромская область, Центральный федеральный округ