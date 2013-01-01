В Костромской области мини-ТЭЦ стала лауреатом премии в области экологии и ресурсосбережения



В городе Мантурово Костромской области автономная малая теплоэлектроцентраль (мини-ТЭЦ) на комбинате «СВЕЗА Мантурово» была признана лауреатом независимой общественной награды ECO BEST AWARD фонда «Социальные проекты и программы», вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения, в номинации «Лучший проект по вторичному использованию отходов». Инвестиции компании «СВЕЗА» по реализации проекта мини-ТЭЦ превысили 1,2 млрд рублей.

Мини-ТЭЦ в Костромской области обладает тепловой мощностью 36 МВт и электрической мощностью 4 МВт. Ее запуск в конце прошлого года способствовал переходу комбината к производству замкнутого цикла за счет переработки отходов для генерации собственной тепловой и электрической энергии. Использование новой мини-ТЭЦ существенно снизило негативное воздействие на окружающую среду.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух существенно уменьшились за счет многоступенчатого сжигания топлива и установки современного газоочистного оборудования. Также переработка древесных отходов привела к значительному снижению вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоны.

Кроме того, лауреатом премии ECO BEST AWARD-2019 в номинации «За ответственное отношение к лесным ресурсам и внедрение системы сертификации в цепочке поставок» признан также проект «Сертификация комбината «Свеза» в Тюмени по FSC-стандартам цепочки поставки и контролируемой древесины».

Костромская область, Центральный федеральный округ