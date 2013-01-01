В Костроме обновили предприятие по выпуску емкостного оборудования для фармацевтической отрасли



В Костроме на предприятии ОАО «Цвет» успешно реализован инвестиционный проект по модернизации и созданию нового производственного участка, что позволило расширить производство оборудования для фармацевтической отрасли и пищевой промышленности. Общая сумма вложений составила более 150 млн рублей.

Благодаря установке на новом производственном участке современной линии по производству днищ удалось повысить качество производимой импортозамещающей продукции —.емкостного технологического оборудования для промышленных предприятий. Интерес к продукции костромского предприятия проявляют компании, которые ранее закупали емкостное оборудование за рубежом. Предприятие ОАО «Цвет» продолжает работать в штатном режиме. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на производстве приняты необходимые профилактические меры. Для специалистов организована доставка на работу и домой автотранспортом. Костромская область, Центральный федеральный округ

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