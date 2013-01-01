В Конгресс-холле обучат искусству семейного воспитания



2 и 3 февраля в областном Конгресс-холле состоится семинар для заботливых родителей и мудрых педагогов «Искусство воспитания» Шалвы и Пааты Амонашвили.

2 и 3 февраля в областном Конгресс-холле состоится семинар для заботливых родителей и мудрых педагогов «Искусство воспитания» Шалвы и Пааты Амонашвили.

Шалва Александрович — академик Российской академии образования, легенда гуманной педагогики, автор более сотни книг по воспитанию детей, дважды лауреат премии Правительства РФ за вклад в образование.

Его система построена не по принципу подготовки ребенка к жизни, а на основе понимания детства как важнейшего жизненного этапа, со своими проблемами и переживаниями, которые должны пониматься и приниматься педагогом.

Как помочь ребенку найти свое предназначение? Что делать с гиперактивным ребенком? Как уберечь ребенка от игромании и вредных привычек? Как сохранить родительский авторитет в глазах подростка? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат на семинаре.

Слушатели научатся оценивать детские таланты, увлекать ребенка учебой, поддерживать в семье здоровую, дружескую атмосферу.

Более подробную программу семинара можно узнать на сайте семинара.

Билетов мало, спешите!