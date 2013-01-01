В Кировской области запустили самую современную в регионе цифровую электроподстанцию



В Кировской области ввели в эксплуатацию новую крупную подстанцию «Урванцево», которая благодаря цифровым технологиям может функционировать автономно без участия человека. Новая подстанция в Кирове обеспечит электричеством западную часть города и пригородную зону.

Новая подстанция класса напряжения 110 кВ оснащена цифровыми каналами связи и информационными системами, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние объекта.

На сегодняшний день это — самый современный объект в энергосистеме Кировской области. Управление всеми системами осуществляется посредством цифровых сигналов. Подстанция обеспечена видеонаблюдением и оборудованием, которое в режиме реального времени контролирует качество работы объекта.

Компания «Россети Центр и Приволжье» планирует инвестировать около 6 млрд рублей в модернизацию и цифровизацию энергосетевого комплекса региона до 2024 года.

Кировская область, Приволжский федеральный округ