В Кировской области запустили самую современную в регионе цифровую электроподстанцию
Фев 12
В Кировской области ввели в эксплуатацию новую крупную подстанцию «Урванцево», которая благодаря цифровым технологиям может функционировать автономно без участия человека. Новая подстанция в Кирове обеспечит электричеством западную часть города и пригородную зону.
Новая подстанция класса напряжения 110 кВ оснащена цифровыми каналами связи и информационными системами, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние объекта.
На сегодняшний день это — самый современный объект в энергосистеме Кировской области. Управление всеми системами осуществляется посредством цифровых сигналов. Подстанция обеспечена видеонаблюдением и оборудованием, которое в режиме реального времени контролирует качество работы объекта.
Компания «Россети Центр и Приволжье» планирует инвестировать около 6 млрд рублей в модернизацию и цифровизацию энергосетевого комплекса региона до 2024 года.
Кировская область, Приволжский федеральный округ
12 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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