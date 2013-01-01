В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера



На предприятии «Прожектор» в Котельниче открыли высокотехнологичную линию по переработке вторсырья и создали новые рабочие места для инвалидов по зрению.

На «Прожекторе» - единственном в регионе специализированном предприятии для людей с ограниченными возможностями здоровья – уже создано картонажное производство, механообработка, организован выпуск кистещеточной продукции.

По инициативе предприятия в ВятГУ разработали проект нового промышленного производства мононити, которую до сих пор приходилось закупать за пределами Кировской области.

Теперь на «Прожекторе» из вторичного пластика будет изготавливаться мононить различной толщины. Этот материал напоминает леску и используется при производстве щеток и кистей. После запуска собственного производства мононити «Прожектор» сможет обеспечить собственную потребность в материале и поставлять мононить другим потребителям. Предприятие планирует ежегодно перерабатывать в конечную продукцию не меньше 150 тонн вторичного полимера. Использование в качестве сырья пластиковых отходов потребления будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе.

На «Прожекторе» работает 76 инвалидов, из них — 45 человек — инвалиды по зрению. Открытие нового производства обеспечит создание 9 новых рабочих мест, в том числе 6 мест для инвалидов.

Кировская область, Приволжский федеральный округ