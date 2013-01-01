В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата



По объему выпускаемой продукции немецкой компании «Мерк» завод «Нанолек» в поселке Левинцы Оричевского района станет третьим в мире после предприятий во Франции и Греции.

Размещенное на этой площадке производство полного цикла рассчитано на выпуск 400 млн таблеток в год. Такой объем лекарственного средства сможет практически полностью покрыть потребность российских пациентов. Выход на полную проектную мощность, который планируется уже в ближайшие два года, позволит отказаться от импортных поставок.

Согласно исследованиям, на сегодняшний день более 8 млн россиян болеют сахарным диабетом (СД), и их число продолжает расти. При этом почти у 20 процентов населения России имеются патологические изменения в организме, которые при отсутствии надлежащей терапии могут привести к развитию диабета второго типа. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году диабет войдет в семерку заболеваний, вызывающих наибольшее количество смертей людей во всем мире.

«Ключевым вектором развития немецкой компании «Мерк» в России стал трансфер технологий и локализация производства самых востребованных лекарственных средств. На текущий момент локализовано производство лекарственных средств для лечения рассеянного склероза, онкологических заболеваний, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Сегодня мы выходим на полный цикл производства линейки наших препаратов для лечения предиабета и сахарного диабета 2 типа»,— подчеркнул генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике.

Было отмечено, что полной локализации жизненно важного препарата предшествовал тщательный анализ российских производственных площадок и завод «Нанолек» продемонстрировал абсолютное соответствие международным и российским стандартам.

«Препарат «Глюкофаж» востребован не только в нашем регионе, где сахарным диабетом страдают более 46 тысяч человек, его применяют во всех субъектах России. И создание производства этого препарата - это большой прорыв для российского здравоохранения, большой вклад в здоровье нации, еще один шаг к выполнению поставленной майским указом Президента России задачи увеличить продолжительность жизни до 78 лет», — отметил зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов на открытии производства.

Совместный проект «Мерк» и «Нанолек» увеличивает доступность лекарственного средства и помогает эффективно использовать свободные производственные мощности. Новое производство развивается в рамках созданного на территории Кировской области кластера биотехнологий, в состав которого вошли 17 предприятий.

Кировская область, Приволжский федеральный округ