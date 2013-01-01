В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса



В моногороде Луза Кировской области открыли цех по деревообработке в рамках второй очереди завода по производству домов из клееного бруса и пиломатериалов компании «Хольц Хаус». Общий объем инвестиций составляет более 820 млн руб. На предприятии трудоустроено 250 человек. С запуском третьей очереди производства будет создано еще 150 рабочих мест.

Инвестиционный проект строительства завода в Лузе состоит из трех этапов. При выходе на полную проектную мощность объем производства составит 17 тыс. кубометров домов из клееного бруса, 73 тыс. кубометров обрезных пиломатериалов и 60 тыс. кубометров топливной щепы в год.

В ближайших планах предприятия - создать линию по производству топливных пеллет. Кроме того, правительство Кировской области рассчитывает совместно с компанией реализовать проект по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, сельских школ и детских садов из деревянных материалов.

Кировская область, Центральный федеральный округ