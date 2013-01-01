В Кировской области открыли новый корпус птицефабрики с целью роста производства до 1 млн яиц в день



В г. Советске Кировской области на птицефабрике ООО «Советская агрофирма» запустили очередной высокотехнологичный корпус на 145 тысяч кур-несушек. К концу этого года во всех цехах птицефабрики планируют разместить один миллион кур-несушек. В развитие производства вложено более 200 млн рублей. Цель инвестиционной программы по реконструкции и модернизации предприятия — производство 1 млн яиц в сутки.

Оборудование от ведущих мировых производителей позволяет применять новые технологии по уходу и содержанию птицы высокопродуктивной породы кросс ломан белый. Здесь обеспечены автоматическая подача корма и воды, налажено помётоудаление, контролируется микроклимат, поддерживается комфортная температура. На предприятии также внедрена система менеджмента качества, способствующая выполнению всех требований сертификации. Продукция агрофирмы представлена во всех регионах России. Кроме того, меланж (битое яйцо) с птицефабрики закупает кондитерское производство в Советске для выпуска своей продукции. Кировская область, Приволжский федеральный округ

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