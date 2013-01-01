В Кировской области на птицефабрике открыли новый роботизированный цех с одним работником



В Советске Кировской области состоялось открытие нового автоматизированного цеха на 145 тысяч голов птицы. Благодаря новому роботизированному оборудованию здесь будет работать всего один сотрудник. Инвестиции в проект составили 900 тыс. евро.

Новый корпус оснащен автоматизированным двухэтажным оборудованием итальянской фирмы, которое самостоятельно следит за микроклиматом в помещении, осуществляет раздачу корма, удаляет помет.

Также на предприятии установлена автоматическая яйцесортировочная машина. Трое специалистов птицефабрики проходили обучение в Голландии.

Кроме того, Советская птицефабрика единственная в области имеет отапливаемый дезинфекционный барьер для автотранспорта у въезда на предприятие. Его круглогодичная работа позволит уменьшить риск попадания инфекций через колеса въезжающего транспорта.

К концу текущего года предприятие планирует построить и запустить в работу второй цех. Для него уже строится помещение, а также заказано аналогичное оборудование из Германии.

К концу 2020 года компания прогнозирует увеличить поголовье до 1 миллиона кур, а производительность - до 950 тысяч яиц в день. Закупку готовой продукции осуществляют все федеральные торговые сети, представленные в регионе.

Кировская область, Приволжский федеральный округ