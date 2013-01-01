В Кировской области на птицефабрике открыли новый роботизированный цех с одним работником
В Советске Кировской области состоялось открытие нового автоматизированного цеха на 145 тысяч голов птицы. Благодаря новому роботизированному оборудованию здесь будет работать всего один сотрудник. Инвестиции в проект составили 900 тыс. евро.
Также на предприятии установлена автоматическая яйцесортировочная машина. Трое специалистов птицефабрики проходили обучение в Голландии.
Кроме того, Советская птицефабрика единственная в области имеет отапливаемый дезинфекционный барьер для автотранспорта у въезда на предприятие. Его круглогодичная работа позволит уменьшить риск попадания инфекций через колеса въезжающего транспорта.
К концу текущего года предприятие планирует построить и запустить в работу второй цех. Для него уже строится помещение, а также заказано аналогичное оборудование из Германии.
К концу 2020 года компания прогнозирует увеличить поголовье до 1 миллиона кур, а производительность - до 950 тысяч яиц в день. Закупку готовой продукции осуществляют все федеральные торговые сети, представленные в регионе.
Кировская область, Приволжский федеральный округ
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