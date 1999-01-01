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ИЗМИР

В КГМУ состоялась коллегия комитета здравоохранения

Апр 6
Курская область Центральный федеральный округ
В КГМУ состоялась коллегия комитета здравоохранения

- Ежегодно, подводя итоги работы системы регионального здравоохранения, мы отмечаем, что главная задача, поставленная президентом Российской Федерации - это доступность современной, качественной медицинской помощи.
Всё здравоохранение должно строиться вокруг человека: это строгое и полное выполнение требований к качеству лечения, соблюдение прав пациентов, современные условия при оказании медицинской помощи и, конечно, квалифицированный медицинский персонал. И мы ориентируемся в этом на самые высокие стандарты. В нашем регионе много было сделано в ходе реализации майских указов, была поставлена действительно высокая планка, и благодаря этому мы имеем положительные результаты, в том числе и при решении высоко амбициозных задач и проектов, - отметила председатель комитета здравоохранения Ольга Новикова.

Действительно, прошлый год дал много позитивных показателей по разным направлениям работы. Так, младенческая смертность сократилась на 6,7%. Было проведено 315 ЭКО. При этом его эффективность составила 45%, родилось 167 младенцев. Это один из лучших показателей в Российской Федерации.

Ещё одна приоритетная задача, реализуемая курскими медиками, - профилактика заболеваний. В 2017 году диспансеризацию прошли 157409 курян.

Продолжилось обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи. По федеральной программе в прошлом году поступило 11 автомобилей «скорой». Кроме того, в Курске введена в эксплуатацию станция скорой медицинской помощи.

При поддержке со стороны федерального центра организована работа по строительству и реконструкции больниц, их оснащению по последнему слову техники. Но самое современное оборудование ничего не стоит без современных квалифицированных кадров. С 2012 года в рамках программы «Земский доктор» в районы области направлено 225 молодых специалистов. Решить проблему со средним медперсоналом помогает проект «Земский фельдшер».

В своем недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил проблему смертности от злокачественных новообразований. В Курской области современный онкоцентр был построен одним из первых в стране. На сегодняшний день работают радиологический и палатный корпуса, поликлиника, дневной стационар, лабораторный комплекс и полным ходом идет строительство третей очереди онкоцентра.

В 2018 году перед здравоохранением региона стоит ряд важных задач. Безусловно, в приоритете останется развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение доступности специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Кроме этого, внимание будет уделено проекту «Бережливая поликлиника», целью которого является выявление неэффективных технологических процессов в медицинских организациях и их устранение. Также продолжится внедрение в здравоохранение современных информационных технологий и многое другое.



 
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