В Керчи спустили на воду поисково-спасательное судно построенное по проекту А163



Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Залив», который в точном соответствии с графиком выполняет госзаказ на строительство кораблей нового поколения для Черноморского флота.

Теперь на заводе переходят к следующему этапу – достройке судна длиной 67,4 м, шириной 15,1 м, осадкой 4,96 м и скоростью хода около 16 узлов. В ближайшее время будут выполнены работы по окончательной центровке главных двигателей и валовой линии на плаву, обстройке помещений и установке мебели.

Заместитель командующего Черноморским флотом Александр Окунь подчеркнул, что суда проекта А163 предназначены для проведения поисково-спасательных операций в районах судоходства и рыбного промысла, снятие с мели и рифов аварийных судов и плавсредств, борьбы с загрязнениями акватории, в том числе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, тушения горящего на воде топлива.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил большой вклад судостроительного завода в развитие крымской промышленности и вручил работникам предприятия почетные грамоты от Совета министров Крыма.

Республика Крым, Крымский федеральный округ