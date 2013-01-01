В Кемеровской области запустили производство сверхкрупных полимерных емкостей



В г. Кемерово на базе компании «Агро» начали выпуск полимерных емкостей объемом до 10 тысяч литров. Близость нового производства полимерной тары, устойчивой к агрессивным средам (сельхозхимии, коррозии), выгодна для местных сельхозтоваропроизводителей.

В построенном цехе площадью 1400 кв. метров расположены 4 печи, термопластавтомат, экструзионная линия по производству ПВХ-шлангов. Мощности нового цеха позволяют перерабатывать 180 тонн исходного материала в год.

Здесь изготавливают 82 вида полимерных изделий. Они могут использоваться не только в сельском хозяйстве, но и в различных отраслях промышленности, а также для массового потребления в бытовых целях (на дачах, базах отдыха и т. д.).

В дальнейшем «Агро» планирует освоить выпуск новых видов товаров и увеличить объем выпускаемой продукции более чем в два раза.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ