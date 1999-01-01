В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»



Промышленные запасы этой шахты составляют 70 млн тонн премиального коксующегося угля марки «Ж», который применяется в коксохимической и металлургической промышленности.

Для запуска лавы построен вентилятор главного проветривания шахты Zitron, пройдено более 12 км горных выработок, построена модульная дегазационная установка, смонтировано около 10 км дегазационных трубопроводов и произведена предварительная дегазация лавы.

Шахта «Юбилейная» суммарной проектной мощностью 3 млн тонн угля в год, основана в конце 60-х годов прошлого века объединением двух шахт «Байдаевская-Северная № 1» и «Байдаевская-Северная № 2».В 2011-2013 годах шахта была законсервирована. В 2013 году предприятие вошло в состав холдинга «ТопПром». После технического перевооружения добыча угля на шахте «Юбилейная» возобновилась в феврале 2016 года.

Для добычи на второй очереди шахты создано более 400 рабочих мест, а общее количество сотрудников предприятия превысило 1 400 человек. Планируемая сумма налоговых платежей ООО «Шахта «Юбилейная» в консолидированный бюджет области в 2018 году составит почти 525 млн рублей.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ