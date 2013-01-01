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В Кемеровской области запущена новая линия хлебопечения на базе российского оборудования

Июл 25
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области запущена новая линия хлебопечения на базе российского оборудования

В г. Кемерово на хлебозаводе №1 ООО «Кузбассхлеб» состоялся запуск новой современной линии по производству батонов на базе оборудования российских производителей «Русская трапеза» (Санкт-Петербург) и «Шебекинский машиностроительный завод» (Шебекино). Объем инвестиций составил 50 млн рублей. Новые рабочие места получили 10 человек.
Благодаря запуску новой механизированной линии производительность хлебозавода поднялась до 9 тонн выпечки в сутки. Объем производства батонов увеличился на 6%, при этом производственные мощности линии пока задействованы наполовину. В ближайшей перспективе производство батонов увеличат в два раза.

Сейчас на линии выпускают два сорта батонов, планируется также выпечка подового пшеничного хлеба. Уже начались пробные поставки новой продукции в соседние регионы.

ООО «Кузбассхлеб» практически полностью обеспечивает хлебопродукцией города Кемеровской области. Ассортимент хлебобулочных, сухарно-бараночных, кондитерских изделий превышает 300 наименований и постоянно пополняется новинками, отвечающими современным тенденциям полезного питания – хлеб с добавками кунжутного семени, с хлопьями злаковых культур, семенами подсолнечника, проросшими зёрнами пшеницы, морской капустой и т.д.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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