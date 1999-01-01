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В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера

Фев 7
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера

На строительство и оснащение современного медцентра затрачено более 230 млн рублей в основном в рамках федеральной госпрограммы «Развитие здравоохранения».
Строительство началось еще в 2010 году, но из-за проблем с финансированием было приостановлено на несколько лет. Работы, заказчиком которых выступил областной департамент строительства, возобновились в 2017 году. С января 2018-го по январь 2019 года были в полном объеме завершены все строительно-монтажные и отделочные работы, строительство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, выполнены благоустройство и озеленение территории, строительство надземного теплого перехода.

«Ввод нового корпуса — часть продуманной стратегии развития кардиологической службы Кузбасса. Теперь эта служба сможет выйти на новый уровень, в том числе на уровень международных стандартов Уверен, что уже сегодня это учреждение может конкурировать с зарубежными медицинскими центрами», — отметил на церемонии открытия губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В новом здании кардиодиспансера общей площадью более четырех тысяч кв. м размещены центр телемедицины, реабилитационные подразделения, зал для занятий лечебной физкультурой, конференц-зал на 276 человек для проведения научно-практических конференций.

В корпусе установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, проведен внутренний противопожарный водопровод. Для маломобильных граждан предусмотрены подъемники для перемещения по лестничным маршам.

На базе нового корпуса будет действовать учебно-консультативный центр, который позволит повысить профессиональный уровень персонала, внедрить инновационные медицинские технологии, улучшить качество лечения кардиологических больных, увеличить объемы высокотехнологической медпомощи.

Основатель Кемеровского областного кардиологического диспансера Академик РАН Леонид Барбараш подчеркнул, что ввод корпуса позволит повысить продолжительность жизни кузбассовцев и улучшить ее качество.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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