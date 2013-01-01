В Кемеровской области впервые в угольной отрасли России применили новую туннелепроходческую технику



В Кемеровской области АО «СУЭК-Кузбасс» ввело на шахтоуправлении им. Рубана первый из четырех проходческих комбайнов Sandvik общей стоимостью более 1,3 млрд рублей, которыми в этом году оснастят шахты Кузбасса. В угольной отрасли России впервые применена техника такого типа для проведения выработок по породе с высокой крепостью.

Гусеничный комбайн весом 130 тонн оснащен мощным 300-киловаттным режущим двигателем и способен достигать оптимальной производительности резания за счет телескопической стрелы с шарошками и гидравлической стабилизацией. Комбайн имеет эффективную защиту от пылеобразования, предусмотрено охлаждение резцовых коронок. Максимальная высота резания комбайна может достигать 5,8 метра, ширина – 8,5 метров. Оснащение бригад высокопроизводительной техникой входит в масштабную инвестиционную программу компании, объединяющей около 30 угледобывающих предприятий и др. Кемеровская область, Сибирский федеральный округ

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