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В Кемеровской области впервые в России применили технологию гидрорасчленения угольного пласта

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области впервые в России применили технологию гидрорасчленения угольного пласта

В Кемеровской области на шахте имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» впервые в истории угольной отрасли России произвели гидровоздействие на угольные пласты путем гидрорасчленения с поверхности. Общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей.
Уникальная технологическая операция осуществлена силами Управления дегазации и утилизации метана (УДиУМ) — сервисного предприятия АО «СУЭК-Кузбасс». Научное сопровождение работ ведет Горный института НИТУ «МИСиС» (г. Москва).

Технология разработана с целью повышения безопасности и увеличения производительности добычных работ. Шахта имени С.М. Кирова относится к свехкатегорийной по взрывоопасности метана. Разрабатываемые пласты угля представляют угрозу по внезапным выбросам газа.

Опытный гидроразрыв пласта из подземных выработок позволил более эффективно проводить разупрочнение угольного массива, значительно повышая объемы извлекаемого на поверхность метана с последующей его утилизацией в тепловую и электрическую энергию. Однако был выявлен ряд сдерживающих факторов, связанных с невозможностью применения мощной нагнетательной техники в подземных условиях и ограниченностью времени на дегазацию.

Следующим этапом в развитии технологии гидровоздействия на угольные массивы стала реализация инвестиционного проекта по заблаговременной дегазационной подготовке угольного пласта «Болдыревский» на шахте имени С.М. Кирова с использованием инновационной технологии гидрорасчленения с поверхности.

Технология, не имеющая аналогов в отечественной угледобывающей отрасли, заключается в следующем: бурение скважин с перекрытием отработанных пластов, их обсадка и цементирование; закачка воды (300 куб. м и более) для раскрытия и расширения в массиве естественных трещин и образования искусственных трещин; консервация скважин до подхода подготовительных выработок; спуск воды и извлечение метана из скважин ГРП; извлечение метана из подземных скважин в зонах воздействий при прохождении в последующем горных выработок.

Для реализации проекта были приобретены две насосные установки и двухнасосная цементировочная установка производства Германии, манифольдная установка на шасси MERCEDES BENZ, а также другое дополнительное оборудование.

На сегодняшний день выполнено строительство двух скважин и испытана технология гидрорасчленения. Полученные результаты изменения давления при проведении гидровоздествия и наблюдения за водопроявлениеми подтверждают успешное осуществление гидрорасчленения пласта.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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