В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»
Фев 14
В Кемеровской области на вооружение дислоцированного артиллерийского подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поступил радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л271 «Аистенок».
Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса, обеспечивает контроль результатов стрельбы для корректирования огня и определения местоположения огневых позиций противника на расстоянии до 15 км.
Кроме этого, «Аистёнок» способен обнаружить движущиеся наземные цели типа «танк» и контролировать стрельбу артиллерийских орудий калибров от 122 до 155 мм по разрывам снарядов указанных калибров.
Применение «Аистенка» позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.
РЛК «Аистенок» разработан и производится тульским НПО «Стрела» (входит в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей»).
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
14 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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