Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 16:41 МСК
USD (ЦБ)    63,4536
EUR (ЦБ)    68,7710

14 ФЕВ, 16:41 МСК
USD (ЦБ)    63,4536
EUR (ЦБ)    68,7710
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»

Фев 14
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»

В Кемеровской области на вооружение дислоцированного артиллерийского подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поступил радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л271 «Аистенок».
Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса, обеспечивает контроль результатов стрельбы для корректирования огня и определения местоположения огневых позиций противника на расстоянии до 15 км.

Кроме этого, «Аистёнок» способен обнаружить движущиеся наземные цели типа «танк» и контролировать стрельбу артиллерийских орудий калибров от 122 до 155 мм по разрывам снарядов указанных калибров.

Применение «Аистенка» позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

РЛК «Аистенок» разработан и производится тульским НПО «Стрела» (входит в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей»).

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Фев:
14 Фев:
14 Фев:
Центральный федеральный округ:
14 Фев:
14 Фев:
13 Фев:
РОССИЯ:
13 Фев:
13 Фев:
13 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области

Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области
Политика

«Прощайся с жизнью». Послу России в Турции угрожают расправой из-за Сирии

«Прощайся с жизнью». Послу России в Турции угрожают расправой из-за Сирии
Политика

Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли

Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли
События и факты

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?
Исследования 8

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку
Экономика

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки
События и факты

Узнай, страна

В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья

В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья

В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»

В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»

В Нижнем Новгороде начали сборку фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300

В Нижнем Новгороде начали сборку фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300

В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2

В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2

Новости дня

16:12 Вертолет Ми-8 аварийно сел в ЯНАО Вертолет Ми-8 аварийно сел в ЯНАО
В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде
В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде
15:46 Лукашенко заявил, что Россия хочет объединиться с Белоруссией Лукашенко заявил, что Россия хочет объединиться с Белоруссией
15:18 Лукашенко объяснил увеличение числа поставщиков нефти Лукашенко объяснил увеличение числа поставщиков нефти
14:35 Назван размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию Назван размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию
13:45 Президент подписал указ о подготовке голосования по поправкам в Конституцию Президент подписал указ о подготовке голосования по поправкам в Конституцию
13:23 Сбербанк ответил на сообщения о продаже данных клиентов Сбербанк ответил на сообщения о продаже данных клиентов
Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
13:04 США отказывались помогать Украине США отказывались помогать Украине

Узнай, страна!

15:12 В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter