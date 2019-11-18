В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»



В Кемеровской области на вооружение дислоцированного артиллерийского подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поступил радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л271 «Аистенок».

Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса, обеспечивает контроль результатов стрельбы для корректирования огня и определения местоположения огневых позиций противника на расстоянии до 15 км.

Кроме этого, «Аистёнок» способен обнаружить движущиеся наземные цели типа «танк» и контролировать стрельбу артиллерийских орудий калибров от 122 до 155 мм по разрывам снарядов указанных калибров.

Применение «Аистенка» позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

РЛК «Аистенок» разработан и производится тульским НПО «Стрела» (входит в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей»).

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ