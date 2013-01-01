В Кемеровской области реконструировали погрузочный комплекс на шахте «СУЭК-Кузбасса» за 0,5 млрд руб



В Кемеровской области АО «СУЭК-Кузбасс» ввело в эксплуатацию на своей шахте «Талдинская-Западная 2» комплекс, способный после реконструкции загружать в железнодорожные вагоны до 1 млн тонн угля в месяц. Инвестиции в проект составили 542 млн рублей.

В связи с увеличением производительности шахты «Талдинская-Западная 2» и переходом в 2020 году на пласт 69 с вынимаемой мощностью 5,5 метров ожидается, что месячная нагрузка на лаву шахты может достигать миллиона тонн угольной массы.

В рамках реконструкции погрузочного комплекса для своевременной отгрузки угля, который планируется добывать на новом пласте шахты, были изменены конфигурация и объем угольного склада (до 300 тыс. тонн). С целью параллельной погрузки железнодорожных вагонов на два пути с двух складов в рамках реконструкции отстроены два железнодорожных тупика. Кроме того, на конвейерной галерее установлены новые мощные приводы и конвейерная лента шириной 1600 мм.

Модернизированный погрузочный комплекс также рассчитан на прием угля, добываемого на разрезах «Заречный» и «Заречный-Северный» компании «СУЭК-Кузбасс».

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ