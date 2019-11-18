В Кемеровской области разработали технологию выращивания хвойных саженцев со 100% приживаемостью



Ученые Кемеровского НИИ сельского хозяйства (филиал Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН) разработали уникальную технологию выращивания хвойных растений с высокой приживаемостью (до 100%) для лесовосстановления и озеленения нарушенных угледобычей земель. В 2020 году разработчики намерены запатентовать технологию и создать питомник, где ежегодно будут выращивать до 3 млн саженцев лесных деревьев.

По разработанной технологии саженцы адаптированы к суровым климатическим условиям и к почвам рекультивируемых участков Кузбасса.

Суть разработки состоит в выделении клеток растений и выращивании их в уникальной среде. Главное требование, чтобы корневая система была закрытой. В процессе посадки она не повреждается и легче приспосабливается к новым условиям.

По разработанной технологии можно выращивать саженцы деревьев как хвойных, так и лиственных пород. Растения с высокой приживаемостью будут пользоваться спросом, прежде всего, в угольных компаниях, которые занимаются рекультивацией нарушенных добычей земель.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ