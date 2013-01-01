В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»



В Кемеровской области на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс» Группа компаний «ВостЭКО» и «Горный-ЦОТ» разработала инновационную систему дезинфекции офисных помещений с использованием искусственного тумана, создаваемого системой пневмогидроорошения. Обеззараживание таким способом в шесть раз быстрее ручной обработки. Автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химией. В прибор можно залить различные дезинфицирующие средства.

Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства. Такой способ дезинфекции даст возможность экономить антисептики, точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность воздействия.

Система предлагается в двух вариантах: переносная установка для обработки помещений любого размера и компактная стационарная для дезинфекции рабочего места площадью до 16 кв. метров.

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Кузбасса оказывают содействие разработчикам нового метода в максимально быстром завершении испытаний и запуске серийного производства систем дезинфекции. Планируется, что первая партия таких установок будет готова уже в начале мая.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ