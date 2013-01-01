В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ



В Кемеровской области предприятие концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех — АО «Кемеровский механический завод» — приступило к серийному производству клапанов, необходимых для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких к системам подачи кислорода. Менее чем за две недели завод наладил серийное производство изделия. Первая партия из 300 комплектов уже передана в медучреждения региона. До конца недели будет изготовлено еще 200 устройств.

Разработка клапанной системы велась совместно со специалистами Кемеровской областной клинической больницы имени С.В. Беляева. Устройство успешно прошло промышленные испытания и получило необходимую документацию.

Главное назначение новой клапанной системы — безопасная и бесперебойная подача медицинских газов (кислорода, углекислоты, закиси азота, воздуха) от источника к аппарату ИВЛ. Устройство совместимо с разными моделями аппаратов ИВЛ.

В России подобные устройства выпускают всего несколько предприятий. В условиях пандемии COVID-19 спрос на них значительно вырос.

Заводские мощности по производству новых клапанов позволяют на данный момент полностью покрыть потребности Кузбасса. Кроме того, получены запросы из десяти российских регионов, поэтому рассматривается вопрос о расширении производства данных изделий.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ