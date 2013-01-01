В Кемеровской области построили техкомплекс на шахте «Талдинская-Западная-1» за 1,3 млрд рублей



В Кемеровской области АО «СУЭК» ввело в опытно-промышленную эксплуатацию на шахте «Талдинская-Западная-1» (в Прокопьевском районе Кузбасса) технологический комплекс Восточной промплощадки стоимостью 1,3 млрд рублей.

В составе техкомплекса построено более 25 зданий и сооружений, в том числе надшахтное здание с конвейерной галереей углеподачи, электрокалориферная, вентиляторная установка с тремя вентиляторами, электроподстанция ПС 35 кВ, напочвенная реечная дорога и депо дизелевозных локомотивов, газоотсасывающая установка.

Уникальной особенностью данного проекта является создание на промплощадке радиального отвалоформирователя. Решение о его строительстве было принято в связи с невозможностью складирования достаточного объема добываемого угля из-за стесненности пространства.

Опытно-промышленная эксплуатация нового технологического комплекса началась с вводом лавы с забойной длинной 400 метров и запасами угля 2,3 млн тонн. Промышленные запасы угля только на 66 пласте шахты составляют более 12 млн тонн, а общее количество залежей топлива на данном горном участке превышает 140 млн тонн.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ