В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования



В Новокузнецке Кемеровской области начали работу завод по производству опор для ЛЭП (ООО «Сибирский завод решетчатых опор») и завод горячего цинкования (ООО «Метиз-НК»). Оба предприятия входят в Объединенную компанию «Сибшахтострой», которая специализируется на строительстве промышленных объектов. Проекты были реализованы в кратчайшие сроки. Суммарный объем инвестиций в новые предприятия превысил 300 млн рублей. Создано 73 новых рабочих места.

Сибирский завод решетчатых опор будет изготавливать опоры, которые применяются для соединения электросетевых линий между потребителями и электростанциями при строительстве ЛЭП. Производственная мощность предприятия составляет 12 тыс. тонн решетчатых опор ЛЭП в год.

На заводе горячего цинкования будут производить оцинкованные винты, болты, гайки, заклепки, ввертные крюки и кольца, шпонки и шайбы. Как ожидается, завод будет оцинковывать 3 тыс. тонн метизов (металлических изделий) в год.

На предприятии установлены высокотехнологичные системы очистки воздуха, станции регенерации флюса и нейтрализации сточных вод.

На сегодняшний день ООО «Метиз-НК» — единственное в Кузбассе и за Уралом предприятие данной специфики. Производство обеспечит метизами с антикоррозийной защитой предприятия Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ