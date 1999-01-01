В Кемеровской области открыли новый железнодорожный тоннель на Западно-Сибирской дороге



За пять лет в реализацию этого проекта, который позволит увеличить скорость грузовых поездов быстрее доставлять уголь Кузбасса российским и зарубежным потребителям, ОАО «РЖД» инвестировало более 7 млрд рублей.

Тоннель протяженностью 1158 м построен на 106-107 км одного из самых загруженных участков Артышта — Томусинская.

Строительство началось в сентябре 2012 года. Работы велись с использованием высокотехнологичной г техники, позволяющей ежедневно проходить до 2 м горной породы. На финальном этапе строительства в 2017 году в Томусинском тоннеле смонтировали внутренние коммуникации, уложили пути на безбалластное полотно, проложили контактный провод, установили освещение, сигнализацию и дренажную систему. Также была полностью модернизирована путевая инфраструктура на прилегающих к тоннелю станциях Карлык и Курегеш.

Новый тоннель соединяет углепогрузочные станции Кузбасса со стыковой станцией Междуреченск в обход Новокузнецкого узла, где поезда выходят на Транссибирскую магистраль и следуют в дальневосточные порты. Теперь на перегоне Карлык — Курегеш скорость движения поездов увеличилась с 60 км/ч до 80 км/ч.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ