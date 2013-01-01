В Кемеровской области освоили экспортное производство новых видов рельсов для метрополитов



В Новокузнецке Кемеровской области Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) успешно освоил производство нового вида облегченных рельсов по корейскому стандарту, предназначенных для метрополитенов. Комбинат готов к производству промышленной партии.

Кроме того, на предприятии освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм. С этой целью на сортовой машине непрерывного литья заготовок смонтировали дополнительное оборудование.

Новый продукт предназначен для экспорта: заготовку поставляют на прокатные заводы стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки.

ЕВРАЗ ЗСМК является крупнейшим в Сибири предприятием по производству стали. По объему производства он входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире сталелитейных заводов. Входит в пятерку крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов.. ЕВРАЗ ЗСМК выступает в качестве генерального поставщика рельсовой продукции для ОАО «Российские железные дороги».

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ