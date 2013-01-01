В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе



В д. Малая Талда Кемеровской области на одном из самых перспективных и динамично развивающихся угольных разрезов Кузбасса началось строительство новых очистных сооружений. Их производительность составит более 2,6 млн кубометров карьерных вод в год и позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Гидротехническими решениями проекта предусмотрена многоступенчатая очистка сточных вод.

Новый природоохранный объект для очистки карьерных сточных вод на выпуске в реку Кыргай заменит устаревшие очистные сооружения. Технологическая схема сооружений включает в себя три отстойника, фильтрующий массив, систему трубопроводов и контрольно-измерительные приборы.

Путем гравитационного осаждения в отстойниках будет осуществляться очистка от взвешенных веществ поверхностных и карьерных сточных вод, после чего стоки будут проходить через фильтрующий массив.

Этот многослойный элемент очистных сооружений состоит из песчаника, горельника, известняка и цеолита (природного материала, обладающего уникальными адсорбционными свойствами, который образовался из доисторического вулканического пепла).

После окончательной осадки загрязняющих веществ в третьем отстойнике очищенные воды будут сбрасываться в реку Кыргай. Для наблюдения за поверхностью фильтрационного потока предусмотрена установка трех скважинных пьезометров (прибор для измерения давления жидкостей), а для оценки уровня воды в отстойниках – устройство трех водомерных постов.

Новые очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе будут соответствовать требованиям законодательства в области наилучших доступных технологий. Ввод в эксплуатацию важнейшего для региона объекта запланирован на август 2020 года.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ