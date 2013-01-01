В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки
Янв 23
В Кемеровской области АО «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) приступило к использованию восьми беспилотных летательных аппаратов для маркшейдерских работ, выполнения аэрофотосъемки и тепловизионного мониторинга. Квадрокоптеры поступили во все филиалы и в аппарат угольной компании. В дальнейшем планируется увеличение воздушного флота предприятия.
Беспилотники, для управления которыми специалисты компании прошли специальное обучение, способны работать в сложных погодных условиях и обеспечивают дистанционный контроль горных работ. Применение инновационной технологии улучшит точность расчетов и оперативность замеров, а также повысит безопасность труда маркшейдеров.
На основе полученных данных с помощью специального программного обеспечения специалисты компании будут создавать цифровые модели проектирования, анализа и управления производством.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
23 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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