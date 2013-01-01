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Русский космос

В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование

Апр 10
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование

В Новокузнецке Кемеровской области один из крупных металлургических комбинатов России и СНГ Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) запустил в промышленную эксплуатацию в электросталеплавильном цехе установку CoreTemp по непрерывному замеру температуры в дуговой сталеплавильной печи. Экономия от внедрения установки составит 42 млн рублей в год.
Технология позволяет исключить перегрев металла, снизить длительность плавки, сократить удельный расход электроэнергии и электродов. Установка оснащена автоматизированной системой управления. Замер температуры происходит с помощью оптоволоконного кабеля одним нажатием кнопки.

Ранее в цеху уже выполнен ряд мероприятий по оптимизации и модернизации технологических процессов, в частности — автоматическое ведение плавки, сокращение расхода электродов, изменение режима плавки с сокращением подачи кислорода и др.

Общий экономический эффект от реализации программы повышения эффективности электросталеплавильного производства ЕВРАЗ ЗСМК уже составил 370 млн рублей.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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