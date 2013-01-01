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В Кемеровской области на агломерационной фабрике строят установку серогазоочистки за 3,5 млрд рублей

Апр 16
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области на агломерационной фабрике строят установку серогазоочистки за 3,5 млрд рублей

В Новокузнецке Кемеровской области один из крупнейших металлургических комбинатов России Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) в рамках нацпроекта «Экология» реализует проект строительства установки серогазоочистки на агломерационной фабрике. В результате выброс вредных веществ в атмосферу сократится на 70 %. Инвестиции предприятия в проект, рассчитанный до 2024 года, составят 3,5 млрд рублей.
Проект включает строительство комплекса зданий и сооружений: отделение приемки и установку дробления известняка, здание с технологическим и газоочистным оборудованием, насосную станцию и корпус для нагнетательных вентиляторов, здание с размещением абсорберов и дымовых труб.

Современная установка по очистке дымовых газов от серы будет запущена на агломерационной фабрике комбината, где используют железорудное сырье с высоким природным содержанием серы.

В процессе производства агломерата образуются газообразные вещества – диоксид серы, оксиды азота и углерода. Современная мощная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы. Проект предполагает технологию мокрой системы газоочистки.

В настоящее время создана рабочая группа, определено основное технологическое оборудование, заключен договор на разработку проекта. Непосредственно строительные работы начнутся в 2021 году. Строительство серогазоочистки включено в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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