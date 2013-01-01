В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов



В Кемеровской области компанией «СУЭК-Кузбасс» реализуется масштабная инвестиционная программа по оснащению разрезов «Заречный» и «Заречный-Северный» современным высокопроизводительным оборудованием. В текущем году инвестиции превысят 2,5 млрд рублей. Суммарно объем вложений оценивается в 4 млрд рублей. Модернизация парка техники позволяет двум разрезам вести добычу в общем объеме 6 млн тонн угля в год.

Более половины средств для каждого предприятия в 2019 году вложено в приобретение техники. Так, в «Заречный» поступили электрогидравлический экскаватор Komatsu с емкостью ковша 22 кубометра и бульдозер Komatsu. Участок автотранспортного управления «Заречного» пополнился тремя карьерными автосамосвалами «БелАЗ». Также для предприятия приобретены два буровых станка DML, колесный погрузчик Volvo, гусеничные бульдозеры Liebherr. Модернизация парка техники позволяет разрезу «Заречный» стабильно вести добычу в объеме 4 млн тонн угля в год.

Для «Заречного-Северного» приобретены гидравлические экскаваторы и колесный фронтальный погрузчик производства Komatsu, автогрейдер HBM-NOBAS, гусеничный бульдозер Liebherr, комбинированная дорожная машина на базе «БелАЗ-7547» и два колесных погрузчика Volvo. Благодаря модернизации техпарка в текущем году предприятие выйдет на проектную мощность 2 млн тонн угля в год.

Кроме того, по словам директора Разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» Александра Кацубина, «внедрение новой современной техники обеспечивает безопасность труда горняков».

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ