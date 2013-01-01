В Кемеровской области дали старт работе нового участка угольного разреза «Шестаки»



Участок «Убинский 1» в Гурьевском районе позволит увеличить ежегодный объем угледобычи компании «Стройсервис» до 5 млн тонн после выхода на проектную мощность в 2024 году

На новом производстве будет создана одна тысяча новых рабочих мест для жителей Гурьевского района и города Салаир. По словам врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева при строительстве выполнены главные требования властей - жилая застройка не попадает в пределы санитарно-защитной зоны, поскольку ближайшая деревня Новороссийка находится почти в полутора километрах от границ угледобычи.

По данным пресс-службы главы Кемеровской области, основная добыча на участке «Убинский 1»протяженностью в 7 км с севера на юг будет вестись в Ленинск-Кузнецком районе. При этом в Беловском и Гурьевском районах будет построена обогатительная фабрика для переработки всего добываемого на участке угля, а также углесборочная станция, подъездные железнодорожные пути, ремонтная база, электроподстанция, угольный склад и другая инфраструктура.

К концу 2018 года планируется достроить очистные сооружения карьерных вод, которые будут использовать для пылеподавления при производственных работах. А в 2019 году запланирован запуск новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ